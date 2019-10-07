Коли поляки зможуть подорожувати до США без віз: відомі терміни

Американський президент Дональд Трамп ще минулого тижня дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз. Водночас посол США у Польщі Джорджет Мосхабер висловила переконання, що американська сторона встигне завершити всі необхідні для старту безвізу процедури вже до кінця поточного року.

Таким чином громадяни Польщі зможуть подорожувати без віз до "батьківщини демократії" вже з 1 січня 2020 року, повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву пані посла.

Деталі: США скасовують візи для громадян Польщі

Я впевнена, що ми зробимо це щонайпізніше до кінця року. Можливо, вдасться і раніше, але я не люблю обіцяти речі, щодо яких я не є абсолютно впевненою. Тому ми зробимо це до кінця року. Тому 2020 рік буде роком, коли поляки зможуть подорожувати між Польщею та Сполученими Штатами без віз,

– запевнила Джорджет Мосхабер.

Для старту безвізу американцям залишилося завершити підготовку комп'ютерних систем для відповідного нововведення та владнати деякі адміністративні процедури, пов'язані з запровадженням безвізу.

Що передбачає "американська мрія" поляків?

Поляки зможуть подорожувати до США без віз лише за умов короткотривалої туристичної або ділової поїздки – терміном до 90 діб протягом половини року. На аналогічних умовах, наприклад, українці можуть без віз подорожувати до Польщі або інших країн Європейського Союзу.

Натомість за будь-яких інших умов громадяни Польщі – наприклад, для більш довготривалої поїздки – і надалі будуть змушені звертатися за американською візою.

"Якщо хтось хотітиме виїхати на понад 90 днів, поїхати на студентський обмін, на будь-що, що не є туристичною поїздкою або коротким діловим візитом, вам все одно знадобиться віза – студентська чи спеціальна ділова. Але якщо мова йде про подорожі до 90 днів, то все, що вам потрібно зробити – це зареєструватися в інтернеті та чекати, коли прийде дозвіл", – пояснила Мосхабер.

Які ще кроки здійснюються для зближення американсько-польських відносин?Скасування віз – не єдиний крок до зближення США та Польщі. Зокрема, Вашингтон має намір розширити присутність американських солдатів у країні.



Трамп і Дуда уже навіть підписали декларацію про нарощення співпраці у сфері оборони. Тепер до Польщі прибудуть ще 1000 військових США. Ймовріно, приїдуть вони із військових баз, розташованих в інших європейських країнах.