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      Когда Порошенко допросят на полиграфе: дата

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      Порошенко говорил, что не против полиграфа
      Порошенко говорил, что не против полиграфа / Коллаж 24 канала

      Сейчас допрос пятого президента Украины Петра Порошенко на полиграфе запланирован на 1 октября. Происходить процедура "психофизиологического исследования с применением полиграфа" должна в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

      В НИИ подтвердили, что на 1 октября процедура с привлечением полиграфа и Порошенко запланирована. Но любые другие детали в институте судебных экспертиз сообщать отказались – сослались на отсутствие разрешения от следователей. Так же нет никакой информации или комментариев относительно того, планирует ли Петр Порошенко приходить на это исследование.

      Читайте также: Порошенко допросило НАБУ, – Холодницкий

      12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля. После этого директор ГБР Роман Труба предположил, что следующий допрос Петра Порошенко проведут с применением полиграфа.

      13 августа Государственное бюро расследований заявило, что Печерский районный суд Киева разрешил допрос Петра Порошенко с применением полиграфа – так называемого "детектора лжи". Разрешение дали в производстве относительно вероятного уклонения экс-президента от уплаты налогов во время операций с телеканалом "Прямой".

      Что такое полиграф?
      Специальная аппаратура, регистрирующая физиологические реакции человека: дыхание, колебания давления, расширение капилляров, двигательную активность и тому подобное. Специалисты-полиграфологи толкуют психофизиологические реакции человека и делают вывод относительно искренности показаний опрашиваемого.

      Полиграфологи утверждают, что обмануть полиграф невозможно. Другие же специалисты отмечают, что почти в трети случаев результаты не соответствуют действительности. Ведь физиологическая реакция человека необязательно связана с ложью – например, человек, который боится незаслуженных обвинений, будет потеть так же сильно, как и человек, который боится разоблачения.

      Отметим, что пятый президент Петр Порошенко открыто заявил, что не доверяет ГБР и готов пройти полиграф разве что в эфире телеканала "Прямой".

      Собственно, скорее всего именно дела касательно "Прямого" будет касаться допрос Порошенко на полиграфе. Политик является свидетелем в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой". При этом Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым".

      Истинной информации по какому именно делу должно быть допрос – нет. Отметим, что таких дел, где фигурирует Порошенко, не менее 10.

      Подробно о делах против Порошенко и могут ли посадить пятого президента – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Петр Порошенко Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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