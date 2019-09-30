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      Коли Порошенка допитають на поліграфі: дата

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      Порошенко говорив, що не проти поліграфа
      Порошенко говорив, що не проти поліграфа / Колаж 24 каналу

      Наразі допит п'ятого президента України Петра Порошенка на поліграфі запланований на 1 жовтня. Відбуватися процедура "психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа" повинна у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

      У НДІ підтвердили, що на 1 жовтня процедура із залученням поліграфа та Порошенка запланована. Та будь-які інші деталі в інституті судових експертиз повідомляти відмовилися – послалися на відсутність дозволу від слідчих. Так само немає жодної інформації чи коментарів щодо того, чи планує Петро Порошенко приходити на це дослідження.

      Читайте також: Порошенка допитало НАБУ, – Холодницький

      12 серпня, Порошенко був на допиті у ДБР як свідок. Після цього директор ДБР Роман Труба припустив, що наступний допит Петра Порошенка проведуть із застосуванням поліграфа.

      13 серпня Державне бюро розслідувань заявило, що Печерський районний суд Києва дозволив допит Петра Порошенка із застосуванням поліграфа – так званого "детектора брехні". Дозвіл дали у провадженні щодо ймовірного ухилення експрезидента від сплати податків під час операцій з телеканалом "Прямий".

      Що таке поліграф? Спеціальна апаратура, яка реєструє фізіологічні реакції людини – дихання, коливання тиску, розширення капілярів, рухову активність тощо. Фахівці-поліграфологи тлумачать психофізіологічні реакції людини та роблять висновок щодо щирості свідчень опитуваного.

      Поліграфологи стверджують, що обманути поліграф неможливо. Інші ж спеціалісти відзначають, що майже у третині випадків результати не відповідатимуть дійсності. Адже фізіологічна реакція людини необов'язково пов'язана з брехнею – наприклад, людина, яка боїться незаслужених звинувачень, буде пітніти так само сильно, як і людина, яка боїться викриття.

      Зауважимо, що п'ятий президент Петро Порошенко відкрито заявив, що не довіряє ДБР і готовий пройти поліграф хіба в ефірі телеканалу "Прямий".

      Детально про справи проти Порошенка та чи можуть ув'язнити п'ятого президента – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Судді Новини політики
      Джерело: 24 канал
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