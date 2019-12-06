Когда произойдет обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: заявление Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Такое заявление Гончарук сделал во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером в Киеве. Украинский премьер отметил, что второй важной задачей действующей власти является обновление Соглашения об ассоциации, которое должно состояться в 2021 году, передает "Интерфакс-Украина".

Советуем ознакомиться! Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциации: что туда могут добавить

"Мы сейчас внимательно изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон", – добавил глава Кабмина.

По его словам, украинское правительство сделает все от него зависящее, чтобы следующий год был очень амбициозным, максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции.

В частности, нас, конечно, интересует так называемый промышленный безвиз – ACAA agreement – договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами,

– подчеркнул он.

В то же время Гончарук анонсировал, что 28 января следующего года запланировано проведение Совета ассоциации. Он будет первой встречей в Брюсселе на уровне новых премьер-министра, правительства и главы Еврокомиссии.

К слову, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом и о так называемом промышленном безвизе Президент Украины Владимир Зеленский говорил недавно с новоиспеченной президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Что известно о соглашении об ассоциации с ЕС? Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом – соглашение, которое позволяет сторонам-подписантам перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции. Соглашение было подписано в два этапа: политическую часть 21 марта 2014-го, а экономическую – 27 июня того же года. Оно вступило в силу 1 сентября 2017 года.



Заметим, что неподписание соглашения со стороны беглого президента Януковича стало предисловием к Евромайдану, который в итоге превратился в Революцию Достоинства.