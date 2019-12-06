Коли відбудеться оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС: заява Гончарука

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Таку заяву Гончарук зробив під час спільного пресбрифінгу з головою комітету Європарламенту із закордонних справ Девідом Макаллістером у Києві. Український прем’єр зауважив, що другим важливим завданням чинної влади є оновлення Угоди про асоціацію, яка повинна відбутися в 2021 році, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Ми зараз уважно вивчаємо всі пункти цієї угоди для того, щоб разом з нашими колегами зробити його максимально ефективним, зручним і успішним для обох сторін", – додав очільник Кабміну.

За його словами, український уряд зробить все від нього залежне, щоб наступний рік був максимально амбітним, максимально успішним для України з точки зору європейської інтеграції.

Зокрема, нас, звичайно, цікавить так званий промисловий безвіз – ACAA agreement – домовленості, які дозволять нашому бізнесу вільно торгувати з європейським колегами,

– підкреслив він.

Водночас Гончарук анонсував, що 28 січня наступного року заплановано проведення Ради асоціації. Вона буде першою зустріччю в Брюсселі на рівні новопризначених прем'єр-міністра, уряду та глави Єврокомісії.

До слова, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом іпро так званий промисловий безвіз Президент України Володимир Зеленський говорив нещодавно з новоспеченою президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Що відомо про угоду про асоціацію з ЄС? Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – угода, яка дає змогу сторонам-підписантиам перейти від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Угоду було підписано у два етапи: політичну частину 21 березня 2014-го, а економічну – 27 червня того ж року. Вона набула чинності 1 вересня 2017 року.



Зауважимо, що непідписання угоди з боку президента-втікача Януковича стало передмовою до Євромайдану, який у підсумку перетворився на Революцію Гідності.