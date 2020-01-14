Когда состоится первое в 2020 году заседание ТКГ по Донбассу: дата

Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта на Донбассе возвращается к работе в новом 2020 году. Первое ее заседание пройдет в четверг, 16 января, в Минске.

Накануне минской встречи представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в Киеве встретился с Хайди Грау – специальным представителем главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ. Они обсудили повестку дня первого заседания ТКГ, пишет пресс-секретарша Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке.

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"В разговоре речь шла о ходе имплементации минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже. Отметили важность взаимного освобождения задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года", – рассказала Олифер.

Также Кучма рассказал Грау, что подконтрольные России боевики не соблюдают режим тишины на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов погибли 4 украинских защитника, еще несколько – получили ранения.

Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей – только с этого может начаться возвращение мира,

– подчеркнул Кучма.

Также второй украинский президент поздравил госпожу посла Грау со вступлением в полномочия и выразил надежду, что ее работа поможет приблизить Украину к миру.

Хайди Грау – швейцарская дипломатка. Стала новым спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе. На этом посту заменила дипломата Мартина Сайдика.

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