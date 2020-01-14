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      Когда состоится первое в 2020 году заседание ТКГ по Донбассу: дата

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      Встреча Кучмы с Хайди Грау / Фото из Facebook

      Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта на Донбассе возвращается к работе в новом 2020 году. Первое ее заседание пройдет в четверг, 16 января, в Минске.

      Накануне минской встречи представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в Киеве встретился с Хайди Грау – специальным представителем главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ. Они обсудили повестку дня первого заседания ТКГ, пишет пресс-секретарша Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке.

      Интересно: Новые минские соглашения и выборы в ОРДЛО: что будет на Донбассе в 2020 году

      "В разговоре речь шла о ходе имплементации минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже. Отметили важность взаимного освобождения задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года", – рассказала Олифер.

      Также Кучма рассказал Грау, что подконтрольные России боевики не соблюдают режим тишины на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов погибли 4 украинских защитника, еще несколько – получили ранения.

      Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей – только с этого может начаться возвращение мира,
      – подчеркнул Кучма.

      Также второй украинский президент поздравил госпожу посла Грау со вступлением в полномочия и выразил надежду, что ее работа поможет приблизить Украину к миру.

      Хайди Грау – швейцарская дипломатка. Стала новым спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе. На этом посту заменила дипломата Мартина Сайдика.

       

      Итоги работы ТКГ в 2019 году: главное

      • удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;
      • уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;
      • стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;
      • восстановлен мост возле КПВВ Станица Луганская;
      • начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;
      • обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Леонид Кучма ОБСЕ Минск Минские договоренности
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