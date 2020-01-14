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      Коли відбудеться перше у 2020 році засідання ТКГ щодо Донбасу: дата

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      Зустріч Кучми з Хайді Грау / Фото з Facebook

      Тристороння контактна група щодо вирішення конфлікту на Донбасі повертається до роботи у новому 2020 році. Перше її засідання пройде у четвер, 16 січня, у Мінську.

      Напередодні мінської зустрічі представник України у ТКГ Леонід Кучма у Києві зустрівся з Хайді Грау – спеціальною представницею глави ОБСЄ в Україні та у ТКГ. Вони обговорили порядок денний першого засідання ТКГ, пише прессекретарка Кучми Дарка Оліфер у фейсбуці.

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      "У розмові йшлося про перебіг імплементації мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі. Відзначили важливість взаємного звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня 2019 року", – розповіла Оліфер.

      Також Кучма розповів Грау, що підконтрольні Росії бойовики не дотримуються режиму тиші на Донбасі. Через ворожі обстріли загинули 4 українських захисників, ще кілька – отримали поранення. 

      Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном – лише з цього може розпочатися повернення миру,
      – наголосив Кучма.

      Також другий український президент привітав пані посла Грау зі вступом до повноважень і висловив сподівання, що її робота допоможе наблизити Україну до миру.

      Хайді Грау – швейцарська дипломатка. Стала новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі. На цій посаді замінила дипломата Мартіна Сайдіка.

       

      Підсумки роботи ТКГ у 2019 році: головне

      • вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;
      • зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;
      • сторони домовились про розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;
      • відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;
      • розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;
      • забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Мінськ ОБСЄ Леонід Кучма Війна на Донбасі
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