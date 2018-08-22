Когда состоится встреча "нормандской четверки": Климкин назвал дату

Встречу "нормандской четверки" на уровне политических директоров Украины, Франции, Германии и Российской Федерации планируют провести в сентябре этого года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Укринформ".

Читайте также: В России назвали условия для проведения новой встречи "нормандской четверки"

В сентябре состоится еще одна встреча, сначала политических директоров, для обсуждения концепции миротворчества,

– сказал дипломат.

По его словам, пока еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне.

Кроме того, глава МИД добавил, что есть предложения провести такую встречу уже в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Климкин отметил, что главными темами, которые Украина обсуждает со своими партнерами по "нормандскому формату", являются вопросы безопасности, освобождение заложников и политзаключенных и развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, ранее в России заявили, что следующая встреча "нормандской четверки" может состояться в Париже, но утвержденной даты ее проведения пока нет.