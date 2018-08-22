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Когда состоится встреча "нормандской четверки": Климкин назвал дату

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Встреча "нормандской четверки" пройдет в сентябре
Встреча "нормандской четверки" пройдет в сентябре / Фото из открытых источников

Встречу "нормандской четверки" на уровне политических директоров Украины, Франции, Германии и Российской Федерации планируют провести в сентябре этого года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Укринформ".

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В сентябре состоится еще одна встреча, сначала политических директоров, для обсуждения концепции миротворчества,
– сказал дипломат.

По его словам, пока еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне.

Кроме того, глава МИД добавил, что есть предложения провести такую встречу уже в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Климкин отметил, что главными темами, которые Украина обсуждает со своими партнерами по "нормандскому формату", являются вопросы безопасности, освобождение заложников и политзаключенных и развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, ранее в России заявили, что следующая встреча "нормандской четверки" может состояться в Париже, но утвержденной даты ее проведения пока нет.

Теги: Новости политики Новости Украины Нормандский формат Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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