Коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки": Клімкін назвав дату
Зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів України, Франції, Німеччини та Російської Федерації планують провести у вересні цього року.
Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Укрінформ".
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У вересні відбудеться ще одна зустріч, спочатку політичних директорів, для обговорення концепції миротворчості,
– сказав дипломат.
За його словами, наразі ще обговорюється питання, чи варто одразу після цієї зустрічі організувати контакт на міністерському рівні.
Окрім того, глава МЗС додав, що є пропозиції провести таку зустріч уже в рамках Генеральної асамблеї ООН.
Клімкін зауважив, що найголовнішими темами, які обговорює Україна зі своїми партнерами по "нормандському формату", є питання безпеки, звільнення заручників і політв’язнів та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.
Нагадаємо, раніше у Росії заявили, що наступна зустріч "нормандської четвірки" може відбутися в Парижі, але затвердженої дати її проведення поки немає.