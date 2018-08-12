Когда Украина может потерять государственность

Украина может потерять не только Черное и Азовское моря от агрессии России, но и свою государственность, если в Верховной Раде будут преобладать политики с пророссийскими взглядами.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Апострофу".

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По его словам, совершенно логично, что многие эксперты высказывают опасения, что после реализации Россией сценария по захвату Азовского моря, будет существовать опасность для Черного моря.

В частности, по мнению чиновника, Украина может потерять оба моря.

У нас вообще риск потерять государственность, не просто контроль над двумя портами или тремя. У нас реальная угроза потерять государственность и к тому же не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальным этой пятой колонны провести большинство в парламент – и все, конец, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния",

– отметил Тука.

Напомним, ранее Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой. Кроме того, для урегулирования ситуации в море, стране нужна будет помощь международных партнеров.