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Коли Україна може втратити державність

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Тука розповів, що Україна може втратити свою державність
Тука розповів, що Україна може втратити свою державність / Фото з відкритих джерел

Україна може втратити не тільки Чорне і Азовське моря від агресії Росії, а й свою державність, якщо у Верховній Раді переважатимуть політики з проросійськими поглядами.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Апострофу".

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За його словами, абсолютно логічно, що чимало експертів висловлюють побоювання, що після реалізації Росією сценарію щодо захоплення Азовського моря, існуватиме небезпека для Чорного моря.

Зокрема, на думку чиновника, Україна може втрати обидва моря.

У нас є взагалі ризик втратити державність, не просто контроль над двома портами чи трьома. У нас реальна є загроза втратити державність, і до того ж не обов’язково військовим шляхом. Достатньо Рабіновичу і Мураєву, Бойку і решті цієї п’ятої колони провести більшість до парламенту – і усе, гаплик, України немає, а є "Малороссийская губерния",
– наголосив Тука.

Нагадаємо, раніше Георгій Тука розповів, що Україна розглядає різні сценарії розблокування Азовського моря, в тому числі силовий. Окрім того, для врегулювання ситуації в морі, країні потрібна буде допомога міжнародних партнерів.

Теги: Новини політики Георгій Тука Новини Росії Україна – Росія Верховна Рада Вадим Рабінович Євгеній Мураєв Юрій Бойко Новини України
Джерело: 24 Канал
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