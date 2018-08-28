Когда Украина окончательно закрепит курс на Евросоюз и НАТО: нардеп назвала сроки

На закрепление внешнеполитического курса на Евросоюз и НАТО в Конституции Украины понадобятся 2 пленарные сессии Верховной Рады. Именно столько времени нужно для утверждения изменений, предложенных президентом Петром Порошенко.

Об этом "РБК-Украина" рассказала председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

По словам политика, сначала документ должен набрать 226 голосов народных депутатов, после чего его передадут в Конституционный суд.

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"Уверена, поскольку сегодня у нас есть полный состав Конституционного суда и у нас есть председатель суда, принятие решения по этому вопросу не будет затормаживаться, и к следующей сессии парламент сможет получить решение по этому вопросу. А значит, на следующей сессии (с февраля 2019 года) мы сможем принимать это решение в целом", – пояснила Фриз.

Напомним, на праздновании Дня Независимости Петр Порошенко заявил, что будет настаивать на закреплении в Конституции стремления Украины присоединиться к ЕС и НАТО.