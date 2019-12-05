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      Когда украинцам стоит праздновать Рождество: опрос

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      Когда в Украине должны праздновать Рождество

      Дискуссии о дате празднования Рождества: 25 декабря или 7 января в Украине продолжают набирать обороты. Предлагаем вам высказать свое мнение в нашем опросе.

      Празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, а 7 января – по юлианскому календарю. И если 7 января был традиционным выходным уже в течение многих лет, то 25 декабря сделали выходным только недавно – в 2017 году.

      Советуем прочитать: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

      После образования Православной церкви Украины возникли дискуссии относительно того, нужно ли Украине праздновать Рождество, как и другим странам Европы 25 декабря. Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что церковь не против изменить дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки такой идеи от общества.

      А что вы считаете по этому поводу?

       

       

      Как возникла дата 25 декабря?

      Спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря рассказывает: церковная история знает примеры и успешных реформ, и драматических. Празднование Рождества Христова 25 декабря – пример успешной реформы. К концу IV века Рождество Христово праздновалось в один день с крещением Иисуса в Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, в какой день или даже месяц родился Господь Иисус Христос.

      25 декабря так же является условной датой Рождества Христова, как и любая другая. И появилась она по практической причине. В этот день в Римской империи отмечался языческий день непобедимого солнца. Это часть языческого культа, связанного с культом императоров. Чтобы заместить языческий праздник было решено установить праздник в честь Истинного Солнца. Христос называется правдивым солнцем,
      – отмечает Евстратий Зоря.

      Архиепископ отмечает: спекуляции вокруг даты Рождества неуместны. Но надо учесть и драматические моменты. В 1920-х годах прошлого века ряд православных церквей принял новоюлианский календарь. Он точнее юлианского и григорианского. В нем неподвижные праздники совпадают с григорианским, как Рождество. Впрочем в некоторых церквях возникли разделения, которые до сих пор существуют.

       Подробнее: Что нужно, чтобы изменить дату Рождества Христова и надо ли это делать?

      ПЦУ
      Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / инфографка 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Опрос 24 Епифаний Православная церковь Украины Традиции Рождество
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