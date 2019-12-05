14:42
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Коли українцям варто святкувати Різдво: опитування

      408 Читать новость на русском
      Коли в Україні мають святкувати Різдво

      Дискусії щодо дати святкування Різдва: 25 грудня чи 7 січня в Україні продовжують набирати обертів. Пропонуємо вам висловити свою думку у нашому опитуванні.

      Святкують Різдво 25 грудня за григоріанським і новоюліанським календарем, а 7 січня – за юліанським календарем. І якщо 7 січня був традиційним вихідним уже протягом багатьох років, то 25 грудня зробили вихідним лише нещодавно – у 2017 році. 

      Радимо прочитати: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Після утворення Православної церкви України виникли дискусії щодо того, чи потрібно Україні святкувати Різдво, як і іншим країнам Європи 25 грудня. Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що церква не проти змінити дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки такої ідеї від суспільства.

      А що ви вважаєте з цього приводу?

       

       

      Як виникла дата 25 грудня?

      Речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря розповідає: церковна історія знає приклади і успішних реформ, і драматичних. Святкування Різдва Христового 25 грудня – приклад успішної реформи. До кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.

      25 грудня так само є умовною датою Різдва Христового, як і будь-яка інша. І з’явилася вона з практичної причини. У цей день у Римській імперії святкувався поганський день непереможного сонця. Це частина язичницького культу, пов’язаного з культом імператорів. Щоб замістити поганське свято було вирішено встановити свято на честь Правдивого Сонця. Христос називається Правдивим Сонцем,
      – зазначає Євстратій Зоря.

      Архієпископ наголошує: спекуляції навколо дати Різдва недоречні. Але треба врахувати і драматичні моменти. В 1920-х роках минулого століття низка православних церков прийняла новоюліанський календар. Він точніший за юліанський і григоріанський. В ньому нерухомі свята співпадають з григоріанським, як Різдво. Утім у деяких церквах виникли розділення, які досі існують.

      Детальніше: Що потрібно, аби змінити дату Різдва Христового і чи треба це робити?

      ПЦУ
      Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / інфографка 24 каналу

      Замовні вбивства і саботаж: у французьких Альпах викрили базу російських шпигунів
      сьогодні
      8056
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Різдво Традиції Православна церква України Епіфаній Опитування 24
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 163
      сьогодні , 10:30 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 958
      сьогодні , 10:19 Пекло Донбасу та енергія Майдану: хто підтримує українське військо
      Євгенія Мазур 592
      сьогодні , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 1933
      сьогодні , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу та наркотики: ексклюзивне інтерв'ю
      Альона Чернецька 901
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук