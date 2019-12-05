Коли українцям варто святкувати Різдво: опитування

Дискусії щодо дати святкування Різдва: 25 грудня чи 7 січня в Україні продовжують набирати обертів. Пропонуємо вам висловити свою думку у нашому опитуванні.

Святкують Різдво 25 грудня за григоріанським і новоюліанським календарем, а 7 січня – за юліанським календарем. І якщо 7 січня був традиційним вихідним уже протягом багатьох років, то 25 грудня зробили вихідним лише нещодавно – у 2017 році.

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Після утворення Православної церкви України виникли дискусії щодо того, чи потрібно Україні святкувати Різдво, як і іншим країнам Європи 25 грудня. Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що церква не проти змінити дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки такої ідеї від суспільства.

А що ви вважаєте з цього приводу?

Як виникла дата 25 грудня?

Речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря розповідає: церковна історія знає приклади і успішних реформ, і драматичних. Святкування Різдва Христового 25 грудня – приклад успішної реформи. До кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.

25 грудня так само є умовною датою Різдва Христового, як і будь-яка інша. І з’явилася вона з практичної причини. У цей день у Римській імперії святкувався поганський день непереможного сонця. Це частина язичницького культу, пов’язаного з культом імператорів. Щоб замістити поганське свято було вирішено встановити свято на честь Правдивого Сонця. Христос називається Правдивим Сонцем,

– зазначає Євстратій Зоря.

Архієпископ наголошує: спекуляції навколо дати Різдва недоречні. Але треба врахувати і драматичні моменти. В 1920-х роках минулого століття низка православних церков прийняла новоюліанський календар. Він точніший за юліанський і григоріанський. В ньому нерухомі свята співпадають з григоріанським, як Різдво. Утім у деяких церквах виникли розділення, які досі існують.

Детальніше: Що потрібно, аби змінити дату Різдва Христового і чи треба це робити?



Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / інфографка 24 каналу