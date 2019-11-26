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      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Що потрібно, аби змінити дату Різдва Христового і чи треба це робити?

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      Митрополит Епіфаній вважає, що перенесення Різдва буде нескоро / gettyimages.com

      Питання дати Різдва Христового – це календарна реформа. Тобто мова йде про повну зміну календаря, а не лише однієї дати – власне Різдва Христового.

      Про це 24 каналу розповів заступник голови в Управлінні зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря.

      Важливо: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Архієпископ Чернігівський і Ніжинський зазначає: догматичних чи канонічних причин не провести календарну реформу немає. Але треба враховувати практичні наслідки. Особливо в умовах, коли ми маємо в Україні значну частину православних церков у підпорядкуванні московського патріархату.

      На побутовому рівні провести календарну реформу означатиме закріпити нинішній стан речей – розділення церкви. Досвід підказує, що до цього питання треба підходити обережно,
      – наголошує Євстратій Зоря.

      Представник ПЦУ розповідає, що до кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з Хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.

      25 грудня так само є умовною датою Різдва Христового, як і будь-яка інша. І з’явилася вона з практичної причини. У цей день у Римській імперії святкувався поганський день непереможного сонця. Це частина язичницького культу, пов’язаного з культом імператорів. Щоб замістити поганське свято було вирішено встановити свято на честь Правдивого Сонця. Христос називається Правдивим Сонцем,
      – зазначає Євстратій Зоря.

      Читайте також: Переслідування ПЦУ: Епіфаній у США розповів про утиски церкви у Криму та на Донбасі

      Архієпископ наголошує: спекуляції навколо дати Різдва недоречні. Але треба врахувати і драматичні моменти. В 1920-х роках минулого століття низка православних церков прийняла новоюліанський календар. Він точніший за юліанський і григоріанський. В ньому нерухомі свята співпадають з григоріанськими – такими, як Різдво. Утім у деяких церквах виникли розділення, які досі існують.

      Євстратій Зоря зауважує: рішення приймає Соборний орган ПЦУ. А не окрема особа, навіть не предстоятель Епіфаній. Представник ПЦУ відзначає: на побутовому рівні кажуть: 25 грудня – католицьке Різдво, 7 січня – православне. На Західній Україні можна зустріти: польське і українське Різдво. І перехід використовуватимуть проти єдності церкви.

      Дискусія про календарну реформу є, і вона триватиме. Зростатиме кількість тих, хто казатиме про оновлення календаря. Але треба враховувати позицію і думку тих українців, чию ми не поділяємо, які в підпорядкуванні МПЦ. Але ми хочемо, щоб вони увійшли в єдину церкву. Тому не потрібні перешкоди,
      – підкреслює Архієпископ Чернігівський і Ніжинський.

      Що говорять у ПЦУ про святкування Різдва Христового?

      Митрополит Епіфаній ще в 2018 році заявив: лише за згоди українського народу. Водночас він додав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол. За його словами, зараз важко уявити, скільки потрібно часу для того, аби змінити дату святкування.

      ПЦУ
      Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Публікації Новини України Православна церква України Різдво Епіфаній
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