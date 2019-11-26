Что нужно, чтобы изменить дату Рождества Христова и надо ли это делать?

Вопрос даты Рождества Христова – это календарная реформа. То есть речь идет о полном изменении календаря, а не только одной даты – собственно Рождества Христова.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя в Управлении внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря.

Важно: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

Архиепископ Черниговский и Нежинский отмечает: догматических или канонических причин не провести календарную реформу нет. Но надо учитывать практические последствия. Особенно в условиях, когда мы имеем в Украине значительную часть православных церквей в подчинении Московского патриархата.

На бытовом уровне провести календарную реформу означать закрепить нынешнее положение вещей – разделение церкви. Опыт подсказывает, что к этому вопросу надо подходить осторожно,

– отмечает Евстратий Зоря.

Представитель ПЦУ рассказывает, что к концу IV века Рождество Христово праздновалось в один день с Крещением Иисуса на Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, день или даже месяц, когда родился Господь Иисус Христос.

25 декабря так же является условной датой Рождества Христова, как и любая другая. И появилась она по практической причине. В этот день в Римской империи отмечался языческий день непобедимого солнца. Это часть языческого культа, связанного с культом императоров. Чтобы заместить языческий праздник было решено установить праздник в честь истинного Солнца. Христос называется Истинный Солнцем,

– отмечает Евстратий Зоря.

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Архиепископ отмечает: спекуляции вокруг даты Рождества неуместны. Но надо учесть и драматические моменты. В 1920-х годах прошлого века ряд православных церквей принял новоюлианский календарь. Он более точный, чем юлианский и григорианский. В нем неподвижные праздники совпадают с григорианскими – такими, как Рождество. Впрочем, в некоторых церквях возникли разделения, которые до сих пор существуют.

Евстратий Зоря замечает: решение принимает Соборный орган ПЦУ. А не отдельная личность, даже не предстоятель Епифаний. Представитель ПЦУ отмечает: на бытовом уровне говорят: 25 декабря – католическое Рождество, 7 января – православное. На Западной Украине можно встретить: польское и украинское Рождество. И переход будут использовать против единства церкви.

Дискуссия о календарной реформе есть, и она будет продолжаться. Будет расти количество тех, кто будет говорить об обновлении календаря. Но надо учитывать позицию и мнение тех украинцев, чью мы не разделяем, которые в подчинении МПЦ. Но мы хотим, чтобы они вошли в единую церковь. Поэтому нужны препятствия,

– подчеркивает Архиепископ Черниговский и Нежинский.

Что говорят в ПЦУ о праздновании Рождества Христова?

Митрополит Епифаний еще в 2018 году заявил: только с согласия украинского народа. При этом он добавил, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока не ко времени. По его словам, это нужно воплощать в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол. По его словам, сейчас трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы изменить дату празднования.



Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала