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      Что нужно, чтобы изменить дату Рождества Христова и надо ли это делать?

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      Митрополит Епифаний считает, что перенос Рождества будет нескоро / gettyimages.com

      Вопрос даты Рождества Христова – это календарная реформа. То есть речь идет о полном изменении календаря, а не только одной даты – собственно Рождества Христова.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя в Управлении внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря.

      Важно: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

      Архиепископ Черниговский и Нежинский отмечает: догматических или канонических причин не провести календарную реформу нет. Но надо учитывать практические последствия. Особенно в условиях, когда мы имеем в Украине значительную часть православных церквей в подчинении Московского патриархата.

      На бытовом уровне провести календарную реформу означать закрепить нынешнее положение вещей – разделение церкви. Опыт подсказывает, что к этому вопросу надо подходить осторожно,
      – отмечает Евстратий Зоря.

      Представитель ПЦУ рассказывает, что к концу IV века Рождество Христово праздновалось в один день с Крещением Иисуса на Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, день или даже месяц, когда родился Господь Иисус Христос.

      25 декабря так же является условной датой Рождества Христова, как и любая другая. И появилась она по практической причине. В этот день в Римской империи отмечался языческий день непобедимого солнца. Это часть языческого культа, связанного с культом императоров. Чтобы заместить языческий праздник было решено установить праздник в честь истинного Солнца. Христос называется Истинный Солнцем,
      – отмечает Евстратий Зоря.

      Читайте также: Преследование ПЦУ: Епифаний в США рассказал о притеснениях церкви в Крыму и на Донбассе

      Архиепископ отмечает: спекуляции вокруг даты Рождества неуместны. Но надо учесть и драматические моменты. В 1920-х годах прошлого века ряд православных церквей принял новоюлианский календарь. Он более точный, чем юлианский и григорианский. В нем неподвижные праздники совпадают с григорианскими – такими, как Рождество. Впрочем, в некоторых церквях возникли разделения, которые до сих пор существуют.

      Евстратий Зоря замечает: решение принимает Соборный орган ПЦУ. А не отдельная личность, даже не предстоятель Епифаний. Представитель ПЦУ отмечает: на бытовом уровне говорят: 25 декабря – католическое Рождество, 7 января – православное. На Западной Украине можно встретить: польское и украинское Рождество. И переход будут использовать против единства церкви.

      Дискуссия о календарной реформе есть, и она будет продолжаться. Будет расти количество тех, кто будет говорить об обновлении календаря. Но надо учитывать позицию и мнение тех украинцев, чью мы не разделяем, которые в подчинении МПЦ. Но мы хотим, чтобы они вошли в единую церковь. Поэтому нужны препятствия,
      – подчеркивает Архиепископ Черниговский и Нежинский.

      Что говорят в ПЦУ о праздновании Рождества Христова?

      Митрополит Епифаний еще в 2018 году заявил: только с согласия украинского народа. При этом он добавил, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока не ко времени. По его словам, это нужно воплощать в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол. По его словам, сейчас трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы изменить дату празднования.

      ПЦУ
      Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Епифаний Рождество Православная церковь Украины
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