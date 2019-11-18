Когда в Украине выпадет снег: прогноз
В конце ноября в Украину придет резкое похолодание, возможны морозы и первый снег. Однако, настоящая зима в Киеве и других городах начнется только с 12 декабря.
Синоптик Леонид Горбань рассказал журналистам 24 канала, что значительное похолодание начнется 26 ноября. Тогда столбики термометров опустятся до минусовых отметок, возможны дожди и мокрый снег.
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Однако, зимой температура будет постоянно колебаться – на смену теплым дням придут морозы. Так, в начале декабря придет незначительное потепление до +3 +4 градусов. Оно задержится в регионах на неделю.
Настоящая зима со снегом ворвется в Украину только с 12 декабря. Температура воздуха понизится до -4 -6 градусов и до 25 декабря упадет уже до -15 градусов. Однако, сам декабря в этом году будет влажным и более теплым, чем в предыдущие годы.
В Киеве морозы и небольшой снег стоит ждать с 9 декабря. Тогда столбики термометров покажут -4 -7 градусов. Зимняя погода будет радовать жителей столицы как минимум до конца 2019 года. Однако, затяжных снегопадов Горбань не прогнозирует.
С 7 по 12 декабря снег выпадет во всех регионах Украины. Быстрее всего заснежит в Чернигове, Сумах, Луцке и Львове. Чуть позже морозы дойдут и до Винницы, Одессы и Николаева.
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Январь и февраль 2020 года будут еще холоднее. Украину окончательно засыплет снегом и заступят 20-ти градусные морозы.
Ждите обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной,
– подытожил Горбань.
В то же время в Укргидрометцентре предупреждают – морозы и снегопады зимой 2019-2020 года будут самыми сильными за последние 30 лет.
Где в Украине выпал первый снег в 2019 году?Первый снег в этом году выпал раньше всего за последние 11 лет. Он засыпал высокогорья украинских Карпатах еще 18 сентября. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области.
Киев первым снегом замело 31 октября, ведь температура воздуха опустилась до -2 градусов. Однако, похолодание было недолгим и жители столицы не смогли насладиться зимней погодой.