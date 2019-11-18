Когда в Украине выпадет снег: прогноз

В конце ноября в Украину придет резкое похолодание, возможны морозы и первый снег. Однако, настоящая зима в Киеве и других городах начнется только с 12 декабря.

Синоптик Леонид Горбань рассказал журналистам 24 канала, что значительное похолодание начнется 26 ноября. Тогда столбики термометров опустятся до минусовых отметок, возможны дожди и мокрый снег.

Интересно: Чикаго рекордно засыпало снегом: фото, видео

Однако, зимой температура будет постоянно колебаться – на смену теплым дням придут морозы. Так, в начале декабря придет незначительное потепление до +3 +4 градусов. Оно задержится в регионах на неделю.

Настоящая зима со снегом ворвется в Украину только с 12 декабря. Температура воздуха понизится до -4 -6 градусов и до 25 декабря упадет уже до -15 градусов. Однако, сам декабря в этом году будет влажным и более теплым, чем в предыдущие годы.

В Киеве морозы и небольшой снег стоит ждать с 9 декабря. Тогда столбики термометров покажут -4 -7 градусов. Зимняя погода будет радовать жителей столицы как минимум до конца 2019 года. Однако, затяжных снегопадов Горбань не прогнозирует.

С 7 по 12 декабря снег выпадет во всех регионах Украины. Быстрее всего заснежит в Чернигове, Сумах, Луцке и Львове. Чуть позже морозы дойдут и до Винницы, Одессы и Николаева.

Интересно увидеть: Пляж в Финляндии засыпало ледяными мячами: фото странного явления природы

Январь и февраль 2020 года будут еще холоднее. Украину окончательно засыплет снегом и заступят 20-ти градусные морозы.

Ждите обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной,

– подытожил Горбань.

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают – морозы и снегопады зимой 2019-2020 года будут самыми сильными за последние 30 лет.

Где в Украине выпал первый снег в 2019 году?Первый снег в этом году выпал раньше всего за последние 11 лет. Он засыпал высокогорья украинских Карпатах еще 18 сентября. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области.



Киев первым снегом замело 31 октября, ведь температура воздуха опустилась до -2 градусов. Однако, похолодание было недолгим и жители столицы не смогли насладиться зимней погодой.