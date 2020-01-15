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      Когда в Украине выпадет снег: прогноз

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      Когда в Украине и в Киеве выпадет снег / pic2.me

      В Украине удержится теплая и сухая погода. Небольшое морозное похолодание вернется на Крещение, местами температура упадет до -1...-4 градусов. А вот снега ждать придется дольше: припорошить страну он сможет с 22 января.

      Зима в этом году в Украине очень теплая. Первый снег засыпал регионы еще 2 декабря. Однако толщина снежного покрова была небольшой – 3-8 сантиметров. Радовались такой настоящей зимней погоде украинцы всего несколько дней. Уже 5-6 декабря пришло потепление, которое держится до сих пор. Правда, в январе снег порадовал несколько западных регионов на Рождество.

      Знайте больше: Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика

      Продержался он недолго: до 8 января, далее температура воздуха стала неуклонно лезть вверх, а 14 – 15 января достигла даже отметки в +10 градусов.

      Если кто хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданиям в ближайшее время,
      – написала на своей фейсбук-странице украиская синоптик Наталья Диденко.

      Так, небольшое похолодание, по ее словам придет на Крещение, то есть 19 января. Однако, – без снега.

      22 января в восточных и западных областях ожидаются снегопады, на остальной территории пройдет мокрый снег.

      23 января снегопады накроют уже всю Украину. 24 января, осадки ожидаются в западных и северных областях. А уже с 25 января в Украину вернется сухая и теплая погода (до +8), которая продержится до конца месяца.

      О том, что в январе – феврале Украину окончательно засыплет снегом и врежут 20-ти градусные морозы предупреждал синоптик Леонид Горбань. Пока его прогнозы не сбываются, однако – впереди еще половина зимы.

      Ждите обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Дальше зима будет очень снежной,
      – отмечал специалист.

      Февраль, по словам специалистов, начнется с "минуса".

      Где в Украине выпал первый снег в 2019 году?Первый снег в этом году выпал раньше всего за последние 11 лет. Он засыпал высокогорья украинских Карпатах еще 18 сентября. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области.

      Киев первым снегом замело 31 октября, ведь температура воздуха опустилась до -2 градусов. Однако, похолодание было недолгим и жители столицы не смогли насладиться зимней погодой.

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      Автор: Ирина Выхрущ, Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Погода Новости Киева Снег в Украине
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