Когда в Тернополе возобновят движение маршруток

Тернопольский городской совет сообщила, что движение маршруток в городе будет восстановлено с четверга, 8 ноября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба города.

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Отмечается, что перевозчики согласились вернуться на маршруты после того, как им сообщили о возможности потери лицензии.

"Сейчас определено, что перевозчики будут курсировать по старым тарифам (3/4 грн. в троллейбусах и 4/5 грн. в маршрутках) до получения заключения независимой экспертизы расчетов тарифов", – говорится в сообщении.

Мэр города Сергей Надал заявил, что единственным правильным шагом в решении вопроса транспорта города может стать создание единой муниципальной транспортной компании.

Напомним, что с 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое. В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Подозревают, что городская власть таким образом хочет с кошельков тернополян оплатить льготные перевозки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди перекрывали центральную улицу города, а также распространяли флешмоб "Пешком на работу". 6 ноября перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда.