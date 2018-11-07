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      Коли в Тернополі відновлять рух маршруток

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      Страйк водіїв в Тернополі
      Страйк водіїв в Тернополі / vedomosti-ua.com

      Тернопільська міська рада повідомила, що рух маршруток у місті буде відновлено з четверга, 8 листопада 2018 року.

      Про це повідомляє прес-служба міста.

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      Зазначається, що перевізники погодилися повернутися на маршрути після того, як їм повідомили про можливість втрати ліцензії. 

      "Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн. у тролейбусах та 4/5 грн. у маршрутках) до отримання висновку незалежної експертизи щодо розрахунків тарифів", – йдеться у повідомленні.

      Мер міста Сергій Надал заявив, що єдиним правильним кроком у розв’язанні питання транспорту міста може стати створення єдиної муніципальної транспортної компанії.

      Нагадаємо, що з 1 листопада у Тернополі вартість проїзду у громадському транспорті зросла майже вдвічі. У маршрутному таксі – 9 гривень, а у тролейбусі – 8. Підозрюють, що міська влада таким чином хоче з гаманців тернополян оплатити пільгові перевезення. Аби привернути увагу до проблеми, люди перекривали центральну вулицю міста, а також поширювали флешмоб "Пішки на роботу". 6 листопада перевізники не вийшли на маршрути через рішення місцевої влади не підвищувати вартість проїзду.

      Теги: Новини України Тернопіль Транспорт протести
      Джерело: 24 Канал
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