Коли в Тернополі відновлять рух маршруток

Тернопільська міська рада повідомила, що рух маршруток у місті буде відновлено з четверга, 8 листопада 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба міста.

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Зазначається, що перевізники погодилися повернутися на маршрути після того, як їм повідомили про можливість втрати ліцензії.

"Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн. у тролейбусах та 4/5 грн. у маршрутках) до отримання висновку незалежної експертизи щодо розрахунків тарифів", – йдеться у повідомленні.

Мер міста Сергій Надал заявив, що єдиним правильним кроком у розв’язанні питання транспорту міста може стати створення єдиної муніципальної транспортної компанії.

Нагадаємо, що з 1 листопада у Тернополі вартість проїзду у громадському транспорті зросла майже вдвічі. У маршрутному таксі – 9 гривень, а у тролейбусі – 8. Підозрюють, що міська влада таким чином хоче з гаманців тернополян оплатити пільгові перевезення. Аби привернути увагу до проблеми, люди перекривали центральну вулицю міста, а також поширювали флешмоб "Пішки на роботу". 6 листопада перевізники не вийшли на маршрути через рішення місцевої влади не підвищувати вартість проїзду.