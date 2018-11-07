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      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию

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      Порожание цены на проезд в Тернополе – вполне предсказуемое
      Порожание цены на проезд в Тернополе – вполне предсказуемое / Unian

      Очень яркий, показательный и универсальный пример победы популизма над здравым смыслом подарили нам неравнодушные жители Тернополя, которые победили грабительские тарифы. И помогли им в этом местные депутаты. Замечательный кейс социализма, который работает в любой отрасли.

      Итак, очень коротко – в Тернополе повысили тарифы на проезд в маршрутках. Было 4 гривны маршрутка и 3 гривны троллейбус. Я не буду даже сейчас сравнивать с другими городами и рассказывать про нефть, которая дорожает уже год. Просто потому что тут обоснованность тарифов не интересна – смысл в другом. Жителей это возмутило и самые активные вышли на протест.

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      Как Ляшко и Каплин под Кабмин против цен на газ. Я не знаю, рассказывали там про бензин внутренней добычи, запчасти украинского производства или требовали сперва сделать в Тернополе зарплаты, как в Германии. Но власти согласились и вернули старые цены. Результат не заставил себя ждать, но коммунальный рай не наступил.

      Сегодня утром в Тернополе на маршрут не вышла ни одна маршрутка – так перевозчики отреагировали на отмену повышения стоимости проезда. Не хотят работать в минус. Троллейбусы вышли (коммунальщикам некуда деваться), но были полностью забиты. Маленький коллапс. Так что многим жителям вместо подешевшего проезда пришлось совсем бесплатно идти пешком.

      Более того, руководство троллейбусного парка говорит, что с такой загрузкой и такой ценой троллейбусы скоро будут выбывать из игры – денег на запчасти и электроэнергию не хватит. Так что придется депутатам компенсировать все из бюджета за счет налогов жителей. Даже за счет тех, кто ездит на своем авто или ходит пешком. А вы как думали? Бесплатного ничего не бывает.

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      Чем особенно хорош этот случай коллапса системы в отдельном взятом Тернополе – тем, что он универсален. Нет ничего бесплатного. И бесполезно пытаться снижать цены административными методами по требованию возмущенных активистов. Это может быть цена проезда в транспорте, газ внутренней добычи, уголь, электроэнергия – что угодно. Даже колбаса.

      Либо мы платим реальную цену сразу, либо дотируем своими налогами. Конечно, Кабмин или Верховная Рада могут запретить продавать ту же колбасу дороже 10-ти гривен, потому что "сперва дайте европейские зарплаты". И сегодня в колбасных отделах будет та же картина, что в Тернополе на остановках. А завтра колбасы не будет совсем. И газа не будет. И угля. Потом не будет света. Дальше по цепочке.

      Так что перед тем, как рассуждать о тарифах и ценах, лучше съездить в Тернополь. Красивый город. И можно своими глазами посмотреть, к чему приводит популизм вообще и игра в социализм в частности. Можно спросить еще в Венесуэлле, но дольше добираться.

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      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: Site.ua

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Тернопіль Транспорт Ціни
      Джерело: 24 Канал
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