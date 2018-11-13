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      Когда в Украине выпадет первый снег

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      Когда выпадет снег в Украине в 2018 году – прогноз синоптиков
      Когда выпадет снег в Украине в 2018 году – прогноз синоптиков / Иллюстративное фото

      Синоптики предупреждают, что первый снег в Украине выпадет уже в середине ноября. В частности, в Киеве на снег следует ожидать уже в среду, 14 ноября.

      По данным Гидрометцентра, 14 ноября в столице выпадет 3-6 сантиметров снега. На дорогах следует ожидать гололед.

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      Мокрый снег и гололедица в среду ожидаются также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области.

      По всей территории Украины ожидается похолодание – температура воздуха упадет до 0 до 5 градусов мороза. На востоке ожидается -4 ...- 10 градусов.

      Отметим, что этой осенью снег уже выпадал в Карпатах.

      К слову, ранее синоптики спрогнозировали, что зима в Украине будет самой теплой за последние 30 лет.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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