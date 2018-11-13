Синоптики предупреждают, что первый снег в Украине выпадет уже в середине ноября. В частности, в Киеве на снег следует ожидать уже в среду, 14 ноября.

По данным Гидрометцентра, 14 ноября в столице выпадет 3-6 сантиметров снега. На дорогах следует ожидать гололед.

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Мокрый снег и гололедица в среду ожидаются также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области.

По всей территории Украины ожидается похолодание – температура воздуха упадет до 0 до 5 градусов мороза. На востоке ожидается -4 ...- 10 градусов.

Отметим, что этой осенью снег уже выпадал в Карпатах.

К слову, ранее синоптики спрогнозировали, что зима в Украине будет самой теплой за последние 30 лет.