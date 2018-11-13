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      Коли в Україні випаде перший сніг

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      Коли випаде сніг в Україні в 2018 році – прогноз синоптиків
      Коли випаде сніг в Україні в 2018 році – прогноз синоптиків / Ілюстративне фото

      Синоптики попереджають, що перший сніг в Україні випаде вже в середині листопада. Зокрема, у Києві на сніг слід очікувати вже у середу, 14 листопада.

      За даними Гідрометцентру, 14 листопада у столиці випаде 3-6 сантиметрів снігу. На дорогах слід очікувати ожеледицю.

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      Мокрий сніг та ожеледиця в середу очікуються також у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області.

      По всій території України очікується похолодання – температура повітря впаде до 0 до 5 градусів морозу. На сході очікується -4...-10 градусів.

      Зазначимо, що цієї осені сніг вже випадав у Карпатах.

      До слова, раніше синоптики спрогнозували, що зима в Україні буде найтеплішою за останні 30 років.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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