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      Когда Вакарчук решил, что пойдет на парламентские выборы

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Getty Images

      Решение о том, что политическая сила Святослава Вакарчука будет участвовать в выборах в Верховную Раду, было принято еще перед первым туром выборов президента Украины.

      "Фактически само предложение присоединиться к политическому движению и к политической партии окончательно оформилась недавно. Это вопрос месяца-полтора", – сказал член партии "Голос" Святослава Вакарчука – Ярослав Юрчишин, сообщает "Громадское".

      Читайте также: Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"

      Поэтому до сегодняшнего утра (16 мая), как и все, окончательное решение держалось в интриге. А на самом деле решение было принято фактически еще перед первым туром президентских выборов. Единственное – мы определялись с тактикой,
      – сказал член партии "Голос".

      Переговоры о присоединении к партии ведутся с большим количеством людей, добавил Юрчишин.

      16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Сейчас в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Кто сейчас входит в партию "Голос"?

      • Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос";
      • Юлия Клименко – заместитель министра экономики;
      • Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;
      • Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;
      • Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;
      • Андрей Шараскин ("Богема") – ветеран войны на Донбассе, защитник Донецкого аэропорта.

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео

       

      парламентські вибори 2019 Верховна Рада які партії проходять соцціологія

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      Теги: Новости политики Новости Украины Святослав Вакарчук Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Партия Голос
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