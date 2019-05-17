Когда Вакарчук решил, что пойдет на парламентские выборы

Решение о том, что политическая сила Святослава Вакарчука будет участвовать в выборах в Верховную Раду, было принято еще перед первым туром выборов президента Украины.

"Фактически само предложение присоединиться к политическому движению и к политической партии окончательно оформилась недавно. Это вопрос месяца-полтора", – сказал член партии "Голос" Святослава Вакарчука – Ярослав Юрчишин, сообщает "Громадское".

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Поэтому до сегодняшнего утра (16 мая), как и все, окончательное решение держалось в интриге. А на самом деле решение было принято фактически еще перед первым туром президентских выборов. Единственное – мы определялись с тактикой,

– сказал член партии "Голос".

Переговоры о присоединении к партии ведутся с большим количеством людей, добавил Юрчишин.

16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

Сейчас в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

Кто сейчас входит в партию "Голос"?

Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос";

Юлия Клименко – заместитель министра экономики;

Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;

Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;

Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;

Андрей Шараскин ("Богема") – ветеран войны на Донбассе, защитник Донецкого аэропорта.

Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео