Коли Вакарчук вирішив, що піде на парламентські вибори
Рішення про те, що політична сила Святослава Вакарчука братиме участь у виборах до Верховної Ради, було прийнято ще перед першим туром виборів президента України.
"Фактично сама пропозиція долучитися до політичного руху і до політичної партії остаточно оформилась нещодавно. Це питання місяця-півтора", – сказав член партії "Голос" Святослава Вакарчука – Ярослав Юрчишин, повідомляє "Громадське".
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Тому до сьогоднішнього ранку (16 травня), як і всі, остаточне рішення трималось в інтризі. А насправді рішення було прийняте фактично ще перед першим туром президентських виборів. Єдине – ми визначалися з тактикою,
– сказав член партії "Голос".
Переговори про приєднання до партії ведуться з великою кількістю людей, додав Юрчишин.
16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".
Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".
Хто зараз входить до партії "Голос"?
- Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";
- Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;
- Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;
- Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;
- Юрій Соколов – заслужений лікар України;
- Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.
Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео