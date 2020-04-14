Когда Верховная Рада сможет вернуться к обычному режиму работу: прогноз Разумкова

Парламент сможет вернуться к обычному режиму работы согласно календарному плану третьей сессии, которая продолжается с 4 февраля по 17 июля 2020 года. Это произойдет, если будет недостаточно механизмов, чтобы принимать решения на внеочередных заседаниях.

Верховная Рада изменила график: стало больше заседаний комитетов и меньше пленарных заседаний. Именно поэтому парламент сейчас работает по процедуре проведения внеочередных пленарных заседаний, сказал Разумков в программе "Свобода слова".

Смотрите также Не все будут готовы, – Разумков про урезание зарплат нардепам

Относительно перехода в постоянный режим пленарных заседаний, то есть в обычный режим, я думаю, что это на сегодня не совсем целесообразно, ведь риски заболевания еще достаточно высокие. Сегодняшние возможности дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям,

– отметил Разумков.

Отметим, что 30 марта на внеочередном заседании народные депутаты приняли изменения в постановление "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине". Таким образом, во время карантина парламент работает в комитетах, комиссиях, депутатских группах.

Обратите внимание! Следующее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 15 апреля. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Нардепы, вероятно, рассмотрят законопроект о регламенте.