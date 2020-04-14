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      Когда Верховная Рада сможет вернуться к обычному режиму работу: прогноз Разумкова

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      Спикер парламента Дмитрий Разумков / Вести

      Парламент сможет вернуться к обычному режиму работы согласно календарному плану третьей сессии, которая продолжается с 4 февраля по 17 июля 2020 года. Это произойдет, если будет недостаточно механизмов, чтобы принимать решения на внеочередных заседаниях.

      Верховная Рада изменила график: стало больше заседаний комитетов и меньше пленарных заседаний. Именно поэтому парламент сейчас работает по процедуре проведения внеочередных пленарных заседаний, сказал Разумков в программе "Свобода слова".

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      Относительно перехода в постоянный режим пленарных заседаний, то есть в обычный режим, я думаю, что это на сегодня не совсем целесообразно, ведь риски заболевания еще достаточно высокие. Сегодняшние возможности дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям,
      – отметил Разумков.

      Отметим, что 30 марта на внеочередном заседании народные депутаты приняли изменения в постановление "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине". Таким образом, во время карантина парламент работает в комитетах, комиссиях, депутатских группах.

      Обратите внимание! Следующее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 15 апреля. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Нардепы, вероятно, рассмотрят законопроект о регламенте.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Законодательство Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Дмитрий Разумков Новости политики
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