Коли Верховна Рада зможе повернутись до звичайного режиму роботи: прогноз Разумкова

Парламент зможе повернутись до звичайного режиму роботи за календарним планом третьої сесії, яка триває з 4 лютого по 17 липня 2020 року. Це відбудеться, якщо буде не достатньо механізмів, щоб ухвалювати рішення на позачергових засіданнях.

Верховна Рада змінила графік: стало більше засідань комітетів і менше пленарних засідань. Саме тому парламент наразі працює за процедурою проведення позачергових пленарних засідань, сказав Разумков у програмі "Свобода слова".

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Щодо переходу в постійний режим пленарних засідань, тобто у звичайний режим, я думаю, що це на сьогодні не зовсім доцільно, адже ризики захворювання ще достатньо високі. Сьогоднішні можливості, які є, дають нам реальні механізми ухвалювати рішення. Якщо ми будемо бачити, що цього недостатньо, то я думаю, що ми перейдемо до звичайних пленарних засідань,

– зазначив Разумков.

Зазначимо, що 30 березня на позачерговому засіданні народні депутати ухвалили зміни до постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні". Таким чином, під час карантину парламент працює у комітетах, комісіях, депутатських групах.

Зверніть увагу! Наступне позачергове засідання Верховної Ради може відбутись 15 квітня. Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Нардепи, ймовірно, розглянуть законопроєкт про регламент.