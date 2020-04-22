Когда возможен пик коронавируса в Украине: прогноз СНБО
Вспышка коронавирусной инфекции в Украине возможна в первой декаде мая. Для существенного ослабления ограничений карантина надо подождать как минимум до середины мая.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в фейсбуке написал, что возможная вспышка коронавируса может быть из-за массового посещения прихожанами церквей на Пасху.
Больше здесь Как толпы на Пасхальных службах в Почаеве и Святогорске могут повлиять на карантин
По предварительным подсчетам, около 130 тысяч украинцев посетили церкви на Пасху несмотря на призывы властей не делать этого. Кроме того, УГКЦ и ПЦУ разрешили провести Пасху дома.
Московский патриархат продолжает дестабилизировать ситуацию в стране – чем больше больных будет у нас, тем слабее мы будем. Польза для врага очевидна. К сожалению, определенное количество граждан так и не научилась анализировать действия со стороны московских служащих веры,
– отметил заместитель секретаря СНБО.
Кривонос отметил, что "сейчас лавры Московского патриархата стали источниками взрывов заражения COVID-19. "Церковь вне государства, но должна жить по правилам государства и карантина", – добавил он.
Важно! Всего полиция возбудила 5 уголовных дел. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольщина) и в Святогорской лавре (Донецкая область).
В целом Сергей Кривонос считает, что карантин в Украине ввели вовремя, и это не позволило выйти на уровень заболеваемости, который наблюдается в Италии и Испании.
Пик коронавируса: что прогнозируют
- В украинском правительстве ожидают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине придется на начало мая 2020 года.
- После его прохождения Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.
- Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением.
- В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.
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