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      Когда возможен пик коронавируса в Украине: прогноз СНБО

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      Пик коронавируса впереди / Getty Images

      Вспышка коронавирусной инфекции в Украине возможна в первой декаде мая. Для существенного ослабления ограничений карантина надо подождать как минимум до середины мая.

      Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в фейсбуке написал, что возможная вспышка коронавируса может быть из-за массового посещения прихожанами церквей на Пасху.

      Больше здесь Как толпы на Пасхальных службах в Почаеве и Святогорске могут повлиять на карантин

      По предварительным подсчетам, около 130 тысяч украинцев посетили церкви на Пасху несмотря на призывы властей не делать этого. Кроме того, УГКЦ и ПЦУ разрешили провести Пасху дома.

      Московский патриархат продолжает дестабилизировать ситуацию в стране – чем больше больных будет у нас, тем слабее мы будем. Польза для врага очевидна. К сожалению, определенное количество граждан так и не научилась анализировать действия со стороны московских служащих веры,
      – отметил заместитель секретаря СНБО.

      Кривонос отметил, что "сейчас лавры Московского патриархата стали источниками взрывов заражения COVID-19. "Церковь вне государства, но должна жить по правилам государства и карантина", – добавил он.

      Важно! Всего полиция возбудила 5 уголовных дел. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольщина) и в Святогорской лавре (Донецкая область).

      В целом Сергей Кривонос считает, что карантин в Украине ввели вовремя, и это не позволило выйти на уровень заболеваемости, который наблюдается в Италии и Испании.

      Пик коронавируса: что прогнозируют

      • В украинском правительстве ожидают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине придется на начало мая 2020 года.
      • После его прохождения Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.
      • Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением.
      • В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Религия Пасха УПЦ МП СНБО Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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