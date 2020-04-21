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      Как толпы на Пасхальных службах в Почаеве и Святогорске могут повлиять на карантин

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      Карантин в Украине могут продолжить без ослаблений / glavcom.ua

      Карантин в Украине могут продолжить без смягчений. Причина – нарушение ограничений во время Пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Украинской православной церкви Московского патриархата.

      О том, что из-за несоблюдения прихожанами УПЦ МП режима карантина, его могут продлить без смягчений, рассказал министр Кабмина Олег Немчинов. Об этом сообщает "Громадское".

      Обратите внимание Толпа в Святогорской лавре: что будет с посетителями богослужения

      Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть на ряд факторов. Количество верующих в церквях превышало прогнозы,
      – отметил Немчинов.

      Он добавил, что по сравнению с предыдущими годами в храмах было значительно меньше прихожан. Однако это были "достаточно рискованные цифры", особенно в Почаеве и на Донбассе.

      Немчинов отметил, что негативные моменты были и в Киеве. Он вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая на карантине, однако там продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом.

      В то же время министр отметил, что сейчас трудно оценивать, каким будет конечное решение правительства относительно карантина. "Будет проведен комплексный анализ рисков. Только после этого можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", – подытожил Немчинов.

      Что известно о нарушениях во время Пасхальных служб? В общем полиция возбудила 5 уголовных дел. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольщина) и в Святогорской лавре (Донецкая область).

      Обратите внимание! Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями. В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.

      Карантин до 12 травня інфографіка 24 каналу
      Карантин до 12 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Олег Немчинов Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Украины Министерство здравоохранения Украины УПЦ МП Пасха Новости Донецка Тернополь
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