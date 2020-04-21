Как толпы на Пасхальных службах в Почаеве и Святогорске могут повлиять на карантин

Карантин в Украине могут продолжить без смягчений. Причина – нарушение ограничений во время Пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Украинской православной церкви Московского патриархата.

О том, что из-за несоблюдения прихожанами УПЦ МП режима карантина, его могут продлить без смягчений, рассказал министр Кабмина Олег Немчинов. Об этом сообщает "Громадское".

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Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть на ряд факторов. Количество верующих в церквях превышало прогнозы,

– отметил Немчинов.

Он добавил, что по сравнению с предыдущими годами в храмах было значительно меньше прихожан. Однако это были "достаточно рискованные цифры", особенно в Почаеве и на Донбассе.

Немчинов отметил, что негативные моменты были и в Киеве. Он вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая на карантине, однако там продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом.

В то же время министр отметил, что сейчас трудно оценивать, каким будет конечное решение правительства относительно карантина. "Будет проведен комплексный анализ рисков. Только после этого можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", – подытожил Немчинов.

Что известно о нарушениях во время Пасхальных служб? В общем полиция возбудила 5 уголовных дел. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольщина) и в Святогорской лавре (Донецкая область).

Обратите внимание! Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями. В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.



Карантин до 12 мая / Инфографика 24 канала