Як натовпи на Великодніх службах у Почаєві та Святогірську можуть вплинути на карантин

Карантин в Україні можуть продовжити без послаблень. Причина – порушення обмежень під час Великодніх служб у Почаївській та Святогірській лаврах Української православної церкви Московського патріархату.

Про те, що через недотримання парафіянами УПЦ МП режиму карантину, його можуть продовжити без пом’якшення, розповів міністр Кабміну Олег Немчінов. Про це повідомляє "Громадське".

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Я думаю, що це цілком можливо, треба дивитися низку чинників. Кількість вірян у церквах перевищувала прогнози,

– зазначив Немчінов.

Він додав, що у порівнянні з попередніми роками у храмах було значно менше парафіян. Однак це були "достатньо ризиковані цифри", особливо у Почаєві та на Донеччині.

Немчінов зазначив, що негативні моменти були й у Києві. Він згадав про ситуацію в Києво-Печерській лаврі, яка на карантині, однак там продовжують виявляти нові випадки зараження коронавірусом.



Водночас міністр зазначив, що наразі важко оцінювати, яким буде кінцеве рішення уряду щодо карантину. "Буде проведено комплексний аналіз ризиків. Лише після цього можна буде говорити про якийсь доконаний факт", – підсумував Немчінов.

Що відомо про порушення під час Великодніх служб? Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).

Зверніть увагу! МОЗ пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня, але з пом'якшенням. Зокрема, для відвідувачів можуть відновити роботу музеї та бібліотеки. Дозволити також можуть прогулянки парками та скверами.



Карантин до 12 травня / Інфографіка 24 каналу