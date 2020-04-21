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      Натовп у Святогірській лаврі: що буде з відвідувачами богослужіння

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      Поліція встановлює особи всіх учасників великоднього богослужіння у Святогірській лаврі на Донеччині / Кадр з відео

      Прихожани, які у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині під час великодніх богослужінь порушили карантин і набилися до храму без засобів індивідуального захисту, – це внутрішньо переміщені особи, які мешкають на території лаври.

      "Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала", – заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, повідомили в Офісі Президента.

      Дізнайтеся більше Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження

      За словами Кириленка, згідно з наказом командувача ООС, в’їзди та виїзди з Донецької області закриті. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння. Їм не дозволять виїхати з регіону і ці люди змушені будуть пройти обсервацію в межах певної території.

      Що відомо про порушення карантину у Святогірській лаврі? Попри карантин і заклики залишатися вдома, понад 300 парафіян УПЦ МП зібралися в ніч проти19 квітня на великоднє богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Лише дехто з парафіян мав маску, а соціальної дистанції між ними взагалі не було. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень. А речниця президента Юлія Мендель завила, що після такого на Донеччині слід очікувати спалаху коронавірусу.

      Дивіться відео з великоднього богослужіння у Святогірській лаврі:

       

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Новини Донецька Поліція Переселенці Коронавірус COVID-19 Операція Об'єднаних сил Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Скандал Великдень Релігія
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