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      Толпа в Святогорской лавре: что будет с посетителями богослужения

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      Полиция устанавливает личности всех участников пасхального богослужения в Святогорской лавре на Донбассе / Кадр из видео

      Прихожане, которые в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области во время пасхальных богослужений нарушили карантин и набились в храм без средств индивидуальной защиты, – это внутренне перемещенные лица, проживающие на территории лавры.

      "Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории Лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", – заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, сообщили в Офисе Президента.

      Узнайте больше Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство

      По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды и выезды из Донецкой области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения. Им не позволят выехать из региона и эти люди вынуждены будут пройти обсервацию в пределах определенной территории.

      Что известно о нарушении карантина в Святогорской лавре?
      Несмотря на карантин и призывы оставаться дома, более 300 прихожан УПЦ МП собрались в ночь на 19 апреля на пасхальное богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре на Донетчине. Лишь некоторые из прихожан имели маску, а социальной дистанции между ними вообще не было. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. А пресс-секретарь президента Юлия Мендель завила, что после такого на Донбассе следует ожидать вспышки коронавируса.

      Смотрите видео с пасхального богослужения в Святогорской лавре:

       

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пасха Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Здоровье Религия Новости Донецка Полиция Переселенцы Операция Объединенных сил Скандал
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