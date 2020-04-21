Толпа в Святогорской лавре: что будет с посетителями богослужения

Прихожане, которые в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области во время пасхальных богослужений нарушили карантин и набились в храм без средств индивидуальной защиты, – это внутренне перемещенные лица, проживающие на территории лавры.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории Лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", – заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, сообщили в Офисе Президента.

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По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды и выезды из Донецкой области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения. Им не позволят выехать из региона и эти люди вынуждены будут пройти обсервацию в пределах определенной территории.

Что известно о нарушении карантина в Святогорской лавре?

Несмотря на карантин и призывы оставаться дома, более 300 прихожан УПЦ МП собрались в ночь на 19 апреля на пасхальное богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре на Донетчине. Лишь некоторые из прихожан имели маску, а социальной дистанции между ними вообще не было. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. А пресс-секретарь президента Юлия Мендель завила, что после такого на Донбассе следует ожидать вспышки коронавируса.

Смотрите видео с пасхального богослужения в Святогорской лавре: