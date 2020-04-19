Должны быть готовы к вспышке коронавируса в Святогорске, – Мендель

Большинство христиан восточного обряда в Украине отметили Пасху дома, чтобы не подвергать себя и других опасности из-за распространения COVID-19.

Однако кое-где ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил карантина. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Фейсбуке.

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Она отметила, что большинство украицев поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно праздновали Пасху дома.

Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил,

– написала Мендель.

По информации Нацполиции, только 130 тысяч верующих посетили богослужение в этом году. Тогда как в 2019 году в храмы пошли 7,5 миллиона человек.

Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске Донецкой области, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось примерно 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушение происходили и в других регионах,

– отметила пресс-секретарь Зеленского.

Мендель подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак на постоянной связи с главами ОГА и правоохранителями для получения оперативной информации и реагирования на ситуацию.

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