Маємо бути готовими до спалаху коронавірусу у Святогірську, – Мендель
Більшість християн східного обряду в Україні відзначили Великдень вдома, аби не наражати себе та інших на небезпеку через поширення COVID-19.
Однак де-не-де ситуація виходила з-під контролю через недотримання правил карантину. Про це повідомила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у фейсбуці.
Важливо Порушення карантину в Почаївській лаврі: понад 100 вірян впустили всередину храму
Вона зазначила, що більшість українців зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і дійсно святкували Великдень вдома.
Більшість українців святкували Великдень вдома і поки немає загрози великих заражень, але місцями ситуація виходила з-під контролю через недотримання правил,
– написала Мендель.
За інформацією Нацполіції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч. Тоді як у 2019 році до храмів пішли 7,5 мільйона людей.
Звичайно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську Донецької області, де в церкві, не дотримуючись правил захисту, без масок і дистанціювання, зібралося приблизно 300 осіб. На жаль, тепер ми повинні бути готові, що вже через тиждень буде спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах,
– зазначила прессекретарка Зеленського.
Мендель підкреслила, що президент Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак на постійному зв'язку з главами ОДА та правоохоронцями для отримання оперативної інформації та реагування на ситуацію.
Що відомо про порушення карантину у Святогірську?Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися з початку доби 19 квітня на богослужіння у Великдень у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Їх були париблизно 300 людей, лише дехто з них мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.
Великдень в умовах карантину: головне
- В Україні заборонили масові релігійні заходи, спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території. Це зробили для того, щоб не допускати скупчення людей.
- Мирянам дозволили окропити страви самостійно вдома. Це роблять у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах онлайн.
- Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.
- У позабогослужбовий час священники не можуть відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.
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