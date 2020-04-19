Маємо бути готовими до спалаху коронавірусу у Святогірську, – Мендель

Більшість християн східного обряду в Україні відзначили Великдень вдома, аби не наражати себе та інших на небезпеку через поширення COVID-19.

Однак де-не-де ситуація виходила з-під контролю через недотримання правил карантину. Про це повідомила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у фейсбуці.

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Вона зазначила, що більшість українців зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і дійсно святкували Великдень вдома.

Більшість українців святкували Великдень вдома і поки немає загрози великих заражень, але місцями ситуація виходила з-під контролю через недотримання правил,

– написала Мендель.

За інформацією Нацполіції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч. Тоді як у 2019 році до храмів пішли 7,5 мільйона людей.

Звичайно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську Донецької області, де в церкві, не дотримуючись правил захисту, без масок і дистанціювання, зібралося приблизно 300 осіб. На жаль, тепер ми повинні бути готові, що вже через тиждень буде спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах,

– зазначила прессекретарка Зеленського.

Мендель підкреслила, що президент Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак на постійному зв'язку з главами ОДА та правоохоронцями для отримання оперативної інформації та реагування на ситуацію.

Що відомо про порушення карантину у Святогірську?Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися з початку доби 19 квітня на богослужіння у Великдень у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Їх були париблизно 300 людей, лише дехто з них мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.

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