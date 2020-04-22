Коли можливий пік коронавірусу в Україні: прогноз РНБО

Спалах коронавірусної інфекції в Україні можливий у першій декаді травня. Для суттєвого послаблення обмежень карантину треба почекати щонайменше до середини травня.

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос у фейсбуці написав, що можливий спалах коронавірусу може бути через масове відвідання прихожанами церков на Великдень.

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За попередніми підрахунками, близько 130 тисяч українців відвідали церкви на Великдень попри заклики влади не робити цього. Окрім того, УГКЦ та ПЦУ дозволили провести Великдень вдома.

Московський патріархат продовжує дестабілізувати ситуацію в країні – чим більше хворих буде у нас, тим слабкіше ми будемо. Користь для ворога очевидна. На жаль, певна кількість громадян так і не навчилась аналізувати дії з боку московських службовців віри,

– зауважив заступник секретаря РНБО.

Кривонос зауважив, що "зараз лаври Московського патріархату стали джерелами вибухів зараження COVID-19. "Церква поза державою, але жити повинна по правилах держави та карантину", – додав він.

Важливо! Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).

Загалом Сергій Кривонос вважає, що карантин в Україні ввели вчасно, тож це дозволило не вийти на рівень захворюваності, який спостерігається в Італії та Іспанії.

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