Когда возвращенные Россией "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" выйдут в море

Возвращенные Россией украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" вскоре вернутся в море. Повреждения, которые оккупанты нанесли кораблям, довольно серьезные, поэтому по крайней мере до лета выйти в море они не смогут.

Вероятнее всего, именно летом катера и буксир вернутся в состав ВМС Украины. Об этом сообщил адмирал Игорь Воронченко, в интервью "Радио Свобода".

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Сейчас оформлены все документы на ремонт кораблей. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов,

– рассказал он.

По словам Воронченко, перед тем, как отправить корабли на ремонт, их надо показать адвокатам, которые представляют Украину в международных судах.

"Будет еще раз осмотр катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", – заметил адмирал.

Заметим, что ранее в Минобороны заявляли: на ремонт корабли отправят после 10 февраля.

Что известно о состоянии возвращенных Россией кораблей?20 ноября 2019 года после почти года захвата в украинский порт Очаков вернулись украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Их сопровождала спецтехника. Дело в том, что россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, но и даже без огнетушителей и двигателей.

Как Россия захватила украинские военные корабли: