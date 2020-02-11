Когда возвращенные Россией "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" выйдут в море
Возвращенные Россией украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" вскоре вернутся в море. Повреждения, которые оккупанты нанесли кораблям, довольно серьезные, поэтому по крайней мере до лета выйти в море они не смогут.
Вероятнее всего, именно летом катера и буксир вернутся в состав ВМС Украины. Об этом сообщил адмирал Игорь Воронченко, в интервью "Радио Свобода".
Ранее: Что будет дальше с катером "Никополь" и буксиром "Яны Капу", которые захватывала Россия
Сейчас оформлены все документы на ремонт кораблей. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов,
– рассказал он.
По словам Воронченко, перед тем, как отправить корабли на ремонт, их надо показать адвокатам, которые представляют Украину в международных судах.
"Будет еще раз осмотр катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", – заметил адмирал.
Заметим, что ранее в Минобороны заявляли: на ремонт корабли отправят после 10 февраля.
Что известно о состоянии возвращенных Россией кораблей?20 ноября 2019 года после почти года захвата в украинский порт Очаков вернулись украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Их сопровождала спецтехника. Дело в том, что россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, но и даже без огнетушителей и двигателей.
Как Россия захватила украинские военные корабли:
- Это случилось 25 ноября 2018 года. Корабли направлялись из Одессы в Мариуполь, однако вблизи Керченского пролива их атаковали российские пограничники на своих судах.
- Корабли россияне отбуксировали в оккупированную Керчь, а весь экипаж взяли в плен.
- Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.
- В России 24 украинских моряков обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.