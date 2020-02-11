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      Коли повернені Росією "Ніколь", "Яни Капу" і "Бердянськ" вийдуть у море

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      Ніч повернення кораблів в Україну / Офіс Президента

      Повернені Росією українські катери "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" невдовзі повернуться у море. Пошкодження, які окупанти завдали кораблям є доволі серйозними, тому принаймні до літа вийти у море вони не зможуть.

      Найімовірніше, саме улітку катери і буксир повернуться до складу ВМС України. Про це повідомив адмірал Ігор Воронченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

      Раніше: Що буде далі із катером "Нікополь" та буксиром "Яни Капу", які захоплювала Росія

      Зараз оформлені всі документи на ремонт кораблів. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів,
      – розповів він.

      За словами Воронченка, перед тим, як відправити кораблі на ремонт, їх треба показати адвокатам, які представляють Україну в міжнародних судах.

      "Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", – зауважив адмірал.

      Зауважимо, що раніше у Міноборони заявляли: на ремонт кораблі відправлять після 10 лютого.

      Що відомо про стан повернених Росією кораблів? 20 листопада 2019 року після майже року захоплення в український порт Очаків повернулися українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу". Їх супроводжувала спецтехніка. Річ у тім, що росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників і двигунів.

      Як Росія захопила українські військові кораблі:

      • Це трапилося 25 листопада 2018 року. Кораблі прямували з Одеси до Маріуполя, однак поблизу Керченської протоки їх атакували російські прикордонники на своїх суднах.
      • Кораблі росіяни відбуксували до окупованої Керчі, а весь екіпаж взяли в полон.
      • Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.
      • У Росії 24 українських моряків звинувачували у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Повернення захоплених кораблів Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт
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