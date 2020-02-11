Коли повернені Росією "Ніколь", "Яни Капу" і "Бердянськ" вийдуть у море

Повернені Росією українські катери "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" невдовзі повернуться у море. Пошкодження, які окупанти завдали кораблям є доволі серйозними, тому принаймні до літа вийти у море вони не зможуть.

Найімовірніше, саме улітку катери і буксир повернуться до складу ВМС України. Про це повідомив адмірал Ігор Воронченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Зараз оформлені всі документи на ремонт кораблів. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів,

– розповів він.

За словами Воронченка, перед тим, як відправити кораблі на ремонт, їх треба показати адвокатам, які представляють Україну в міжнародних судах.

"Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", – зауважив адмірал.

Зауважимо, що раніше у Міноборони заявляли: на ремонт кораблі відправлять після 10 лютого.

Що відомо про стан повернених Росією кораблів? 20 листопада 2019 року після майже року захоплення в український порт Очаків повернулися українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу". Їх супроводжувала спецтехніка. Річ у тім, що росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників і двигунів.

Як Росія захопила українські військові кораблі: