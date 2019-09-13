Когда Запад возьмется за вопрос Крыма: мнение международника

Проведение "местных выборов" показывают, что Путин игнорирует все международные требования по Крыму. Уступок Путину со стороны Запада не будет. Но не стоит ожидать конкретных шагов относительно Крыма.

Об этом 24 каналу рассказал представитель Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Международник подчеркивает: сейчас идет наращивание динамики по урегулированию на Донбассе. Обмен пленными – обоюдное согласие не только Украины и России, но и ЕС и США. И к этому приковано внимание мирового сообщества. Поэтому на встрече лидеров нормандской четверки, которая планируется в конце сентября, вопросы Крыма актуализировать не станут. Несмотря на проведение незаконных выборов на полуострове.

На нормандской встрече вряд ли будут говорить о Крыме. Всех сейчас волнует Донбасс. Крым и Донбасс давно разделили. Запад будет делать классические заявления, что не признает "местных выборов" в Крыму, поскольку это территория Украины. Но к конкретным шагам это не приведет,

– убежден Тарас Семенюк.

По словам эксперта, если мы достигнем успеха по Донбассу, тогда надо переходить в Крым. Это другой масштаб проблемы. Но мир не признает Крым российским.

Мир и Запад в частности не признают аннексию Крыма. Это будет сдача интересов международного права, которое нарушил Путин. Уступок по Крыму не будет. Проблема Крыма позволяет Западу давить на Путина в любой момент,

– подчеркнул Семенюк.

Когда и как произошли так называемые местные выборы в аннексированном Крыму?

8 сентября в России состоялись местные выборы. Российская оккупационная власть провела незаконные "местные выборы" и в Крыму. По сообщению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, "выборы" бойкотировали более чем 70% избирателей. МИД Украины призвало мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ. "Местные выборы" в Крыму не признали страны Запада, Грузия и другие.