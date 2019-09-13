Коли Захід візьметься за питання Криму: думка міжнародника

Проведення "місцевих виборів" показують, що Путін ігнорує всі міжнародні вимоги щодо Криму. Поступок Путіну з боку Заходу не буде. Але не варто очікувати конкретних кроків по Криму.

Про це 24 каналу розповів представник Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Міжнародник наголошує: зараз іде нарощування динаміки щодо врегулювання на Донбасі. Обмін полоненими – обопільна згода не лише України і Росії, а й ЄС і США. І до цього прикута увага світової спільноти. Тому на зустрічі лідерів нормандської четвірки, яка планується наприкінці вересня, питання Криму актуалізовувати не стануть. Попри проведення незаконних виборів на півострові.

На нормандській зустрічі навряд чи говоритимуть про Крим. Всіх зараз хвилює Донбас. Крим і Донбас давно розділили. Захід робитиме класичні заяви, що не визнає "місцевих виборів" у Криму, оскільки це територія України. Але до конкретних кроків це не призведе,

– переконаний Тарас Семенюк.

За словами експерта, якщо ми досягнемо успіху по Донбасу, тоді треба переходити до Криму. Це інший масштаб проблеми. Але світ не визнає Крим російським.

Світ і Захід зокрема не визнають анексію Криму. Це буде здача інтересів міжнародного права, яке порушив Путін. Поступок по Криму не буде. Проблема Криму дозволяє Заходу тиснути на Путіна в будь-який момент,

– наголосив Семенюк.

Коли і як відбулися так звані місцеві вибори в анексованому Криму? 8 вересня в Росії відбулися місцеві вибори. Російська окупаційна влада провела незаконні "місцеві вибори" і в Криму. За повідомленням голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, "вибори" бойкотували більш ніж 70% виборців. МЗС України закликало світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ. "Місцеві вибори" в Криму не визнали країни Заходу, Грузія та інші.