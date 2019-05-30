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      Когда заработает новое украинское правописание: ответ МОН

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      Новое украинское правописание
      Новое украинское правописание / studway.com.ua

      Текст новой редакции "Украинского правописания" Министерство образования опубликует 3 июня. С тех пор рекомендуется использовать обновленные правила как в официально-деловом общении, так и в быту.

      22 мая Кабинет министров Украины одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. Новое правописание заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года.

      Читайте также: Новое правописание: что изменят в украинском языке и почему это важно

      Документ опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. Сейчас еще разрабатывают план, в какие сроки реально ввести новые правила в образовательный процесс. Однако на момент публикации нового украинского правописания в МОН обещают внести туда сроки и этапы внедрения новых норм в учебный процесс в школах и университетах.

      Ведущие филологи страны и правительства разработали новую редакцию согласно украинской традиции правописания с учетом новейших языковых явлений. В частности, они вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, которое утвердили в 1928 году.

      Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.

      Смотрите инфографику, что изменится в новом правописании:

      новий український правопис правила

       

       

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      Теги: Новости Украины Новое Правописание языковый вопрос Реформа образования Образование Министерство образования и науки Украины
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