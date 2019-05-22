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      Кабмин одобрил новое украинское правописание

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      Кабмин одобрил новое украинское правописание
      Кабмин одобрил новое украинское правописание / Коллаж 24 канала

      Кабинет министров Украины одобрил украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

      Новое правописание заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Решение об обновлении редакции правописания приняли "в целях обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

      Ведущие филологи страны и правительства разработали новую редакцию согласно традиции украинского правописания с учетом новейших языковых явлений. В частности, они вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, который утвердили в 1928 году.

      Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.

      Что изменит новое правописание?
      Подавляющее количество изменений касается слов иностранного происхождения – меняется вариативность их воспроизведения на украинском. Также меняются правила написания аббревиатур и транслитерация.

      Подробнее, что изменится в украинском языке и почему это важно – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Законодательство Новости Украины Кабинет Министров Украины Образование языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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