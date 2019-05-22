Кабмін схвалив новий український правопис

Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису.

Новий правопис замінить застарілу редакцію від 8 червня 1992 року.

Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

Рішення про оновлення редакції правопису ухвалили "з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм".

Провідні філологи країни і урядовці розробили нову редакцію згідно з українською правописною традицією з урахуванням новітніх мовних явищ. Зокрема вони повернули низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили в 1928 році.

Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут.

Що змінить новий правопис? Переважна кількість змін стосується слів іноземного походження – змінюється варіативність їхнього відтворення українською. Також з'явились нові правила написання абревіатур і транслітерація.

Детальніше, що зміниться в українські мові та чому це важливо – читайте у матеріалі 24 каналу