17:08
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      19:46, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Коли запрацює новий український правопис: відповідь МОН

      198 Читать новость на русском
      Новий український правопис
      Новий український правопис / studway.com.ua

      Текст нової редакції "Українського правопису" Міністерство освіти опублікує 3 червня. Відтоді рекомендується використовувати оновлені правила як в офіційно-діловому спілкуванні, так і в побуті.

      22 травня Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису. Новий правопис замінить застарілу редакцію від 8 червня 1992 року.

      Читайте також: Новий правопис: що змінять в українській мові та чому це важливо

      Документ опублікують на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. Нині ще розробляють план, у які строки реально запровадити нові правила в освітній процес. Проте на момент публікації нового українського правопису у МОН обіцяють внесту туди терміни та етапи впровадження нових норм у навчальний процес у школах та університетах. 

      Провідні філологи країни і урядовці розробили нову редакцію згідно з українською правописною традицією з урахуванням новітніх мовних явищ. Зокрема вони повернули низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили в 1928 році.

      Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут.

      Дивіться інфографіку, що зміниться у новому правописі:

      новий український правопис правила

       

       

      blog_ava
      В українській армії з’являться нові військові звання: Рада зробила перший крок
      сьогодні
      7944
      Теги: Новини України Міністерство освіти та науки України Освіта Реформа освіти мовне питання Новий правопис
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сьогодні , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 189
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні , 16:27 Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      Ірина Лаб'як 3227
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 09:00 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      889
      Как "Рашагейт" поможет Трампу переизбраться на второй срок
      сьогодні , 15:02 Как "Рашагейт" поможет Трампу переизбраться на второй срок
      Злой Одессит 360
      Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      сьогодні , 14:34 Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      Яніна Ткачук 7407
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук