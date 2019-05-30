Коли запрацює новий український правопис: відповідь МОН

Текст нової редакції "Українського правопису" Міністерство освіти опублікує 3 червня. Відтоді рекомендується використовувати оновлені правила як в офіційно-діловому спілкуванні, так і в побуті.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису. Новий правопис замінить застарілу редакцію від 8 червня 1992 року.

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Документ опублікують на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. Нині ще розробляють план, у які строки реально запровадити нові правила в освітній процес. Проте на момент публікації нового українського правопису у МОН обіцяють внесту туди терміни та етапи впровадження нових норм у навчальний процес у школах та університетах.

Провідні філологи країни і урядовці розробили нову редакцію згідно з українською правописною традицією з урахуванням новітніх мовних явищ. Зокрема вони повернули низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили в 1928 році.

Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут.

Дивіться інфографіку, що зміниться у новому правописі: