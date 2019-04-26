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      Когда Зеленский начнет общаться с журналистами

      111 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / fakty.ua

      Лидер президентской гонки и фактически следующий президент Украины Владимир Зеленский очень мало времени уделяет общению с журналистами. Известно, что за период предвыборной агитации Владимир Александрович не провел ни одной большой пресс-конференции.

      Скорее всего, такая тенденция останется и после инаугурации президента. Такое мнение высказала журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских.

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      К слову, еще в ночь выборов Зеленский сказал, что планирует собрать пресс-конференцию и пообщаться с журналистами. Однако, по словам Кристины, до сих пор не известен ни формат встречи, ни участники, ни даты.

      Мой прогноз на будущее такой: Зеленский будет использовать в качестве коммуникации с обществом не интервью или общение со СМИ, а социальные сети. Отмечу, что предыдущие президенты также не очень любили устраивать пресс-конференции,
      – отметила журналистка.

      Также она добавила, что Владимир Зеленский имеет лояльный к себе телеканал, в прямом эфире которого он и сможет высказаться.

      Что нужно знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента

      • Подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности, через референдумы.

      • Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепов.

      • Хочет проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавительство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      • Предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Смотрите полное интервью с Кристиной Бердинских о президентстве Владимира Зеленского:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СМИ Интервью
      Источник: 24 канал
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