Когда Зеленский начнет общаться с журналистами

Лидер президентской гонки и фактически следующий президент Украины Владимир Зеленский очень мало времени уделяет общению с журналистами. Известно, что за период предвыборной агитации Владимир Александрович не провел ни одной большой пресс-конференции.

Скорее всего, такая тенденция останется и после инаугурации президента. Такое мнение высказала журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских.

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К слову, еще в ночь выборов Зеленский сказал, что планирует собрать пресс-конференцию и пообщаться с журналистами. Однако, по словам Кристины, до сих пор не известен ни формат встречи, ни участники, ни даты.

Мой прогноз на будущее такой: Зеленский будет использовать в качестве коммуникации с обществом не интервью или общение со СМИ, а социальные сети. Отмечу, что предыдущие президенты также не очень любили устраивать пресс-конференции,

– отметила журналистка.

Также она добавила, что Владимир Зеленский имеет лояльный к себе телеканал, в прямом эфире которого он и сможет высказаться.

Что нужно знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

Что обещает сделать Зеленский на посту президента

• Подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности, через референдумы.

• Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепов.

• Хочет проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавительство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

• Предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

Смотрите полное интервью с Кристиной Бердинских о президентстве Владимира Зеленского: