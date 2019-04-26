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      Коли Зеленський почне спілкуватися з журналістами

      547 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / fakty.ua

      Лідер президентських перегонів та фактично наступний президент України Володимир Зеленський дуже мало часу приділяє спілкуванню з журналістами. Відомо, що за період передвиборчої агітації Володимир Олександрович не провів жодної великої прес-конференції,

      Швидше за все, така тенденція залишиться і після інавгурації президента. Таку думку висловила журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських.

      Читайте також: Гройсман приїхав до Зеленського в офіс "Кварталу" (оновлено)

      До слова, ще у ніч виборів Зеленський сказав, що планує зібрати прес-конференцію та поспілкуватися з журналістами. Проте, за словами Крістіни, і досі не відомі ані формат зустрічі, ані учасники, ані дати. 

      Мій прогноз на майбутнє такий: Зеленський використовуватиме у якості комунікації з суспільством не інтерв'ю чи спілкування зі ЗМІ, а соціальні мережі. Зазначу, що попередні президенти також не дуже люблять влаштовувати прес-конференції,
      – зауважила журналістка. 

      Також вона додала, що Володимир Зеленський має лояльний до себе телеканал, у прямому ефірі якого він і зможе висловитися.

      Що потрібно знати про Володимира Зеленського: дивіться відео

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

      • Подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема, через референдуми.

      • Пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа.

      • Хоче проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      • Пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

      Дивіться повне інтерв'ю з Крістіною Бердинських про президенство Володимира Зеленського:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інтерв'ю ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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