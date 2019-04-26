Гройсман приїхав до Зеленського в офіс "Кварталу", – ЗМІ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся із майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Розмова була неформальною та відбулась в офісі Студії "Квартал 95".

Зустріч не афішувалась, відтак, що обговорювали перші особи держави, невідомо. Відбулась вона 24 квітня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на два незалежні одне від одного джерела.

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Попри не розповсюдження деталей зустрічі, джерела натякнули, що у Гройсмана та Зеленського начебто склалося гарне враження одне про одного.

24 канал чекає на підтвердження зазначеної інформації від прес-секретаря прем'єра.

За результатами президентських виборів, Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів українців, а Петро Порошенко – 24,45%. Прем'єр Гройсман одним із перших привітав Володимира Зеленського із перемогою та подякував за минулі 5 років Петру Порошенку, бо "було зроблено багато". Також він наголосив, що вибори відбулися вільно і демократично.

Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України,

– зазначив Володимир Гройсман.

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