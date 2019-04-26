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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Гройсман приехал к Зеленскому в офис "Квартала", – СМИ

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      Владимир Гройсман (иллюстративное фото)
      Владимир Гройсман (иллюстративное фото) / Getty Images

      Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с будущим президентом Владимиром Зеленским. Разговор был неформальным и состоялась в офисе Студии "Квартал 95".

      Встреча не афишировалась, поэтому, что обсуждали первые лица государства, неизвестно. Состоялась она 24 апреля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

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      Несмотря на нераспространение деталей встречи, источники намекнули, что в Гройсмана и Зеленского вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

      24 канал ждет подтверждения указанной информации от пресс-секретаря премьера.

      По результатам президентских выборов, Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 24,45%. Премьер Гройсман одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, поскольку "было сделано много". Также он отметил, что выборы прошли свободно и демократично.

      Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины,
      – отметил Владимир Гройсман.

      Владимир Зеленский – новый президент Украины: видео

       

       

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Владимир Гройсман СМИ
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