Вскоре официально объявят результаты выборов: ЦИК приняла бумажные протоколы от всех округов
После второго тура выборов президента Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с "мокрыми печатями" от всех окружных избирательных комиссий. Результаты выборов установят и официально объявят после обработки всех протоколов.
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