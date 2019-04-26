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      Вскоре официально объявят результаты выборов: ЦИК приняла бумажные протоколы от всех округов

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      Вскоре официально объявят результаты выборов: ЦИК приняла бумажные протоколы от всех округов

      После второго тура выборов президента Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с "мокрыми печатями" от всех окружных избирательных комиссий. Результаты выборов установят и официально объявят после обработки всех протоколов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 ЦИК Результаты выборов президента 2019 Порошенко и Зеленский
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