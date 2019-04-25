Когда Зеленский встретится с общественностью и назовет кандидатуры на должности

Член команды Владимира Зеленского Айварас Абромавичюс заявил, что Зеленский не будет встречаться с общественностью до инаугурации.

Айварас Абромавичюс на встрече с деловыми кругами в Киеве отметил, что до инаугурации Зеленский не назовет ни одной кандидатуры на ключевые должности, сообщает 24 канал в своем Telegram.

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Дело в том, что команда до сих пор в поиске подходящих людей. Кроме того, бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что не видит себя главой Министерства иностранных дел Украины после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Накануне в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский впервые представил свою команду, с которой идет на президентские выборы 2019 года. Всего в команду Зеленского входят 20 человек, кто они и за что отвечают – читайте в нашем материале.

Что известно об Айварасе Абромавичюсе?

Работал в банках и инвестиционных компаниях в Швеции и России.



В Украине живет и работает с 2008 года. В декабре 2014 года получил украинское гражданство от президента Порошенко вместе с должностью министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка. Но в феврале 2016 года заявил, что ему не дают проводить реформы. А в апреле ушел с должности министра – правительство Яценюка тогда сменило кабинет Гройсмана.