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      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Коли Зеленський зустрінеться з громадськістю та назве кандидатури на посади

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      Зеленський не буде зустрічатися з громадськістю до інавгурації, – Абромавичус
      Зеленський не буде зустрічатися з громадськістю до інавгурації, – Абромавичус / 24 канал

      Член команди Володимира Зеленського Айварас Абромавичус заявив, що Зеленський не буде зустрічатися з громадськістю до інавгурації.

      Айварас Абромавичус на зустрічі з діловими колами в Києві наголосив, що до інавгурації Зеленський не назве жодної кандидатури на ключові посади, повідомляє 24 канал у своєму Telegram.

      Читайте також: Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо

      Справа у тому, що команда ще досі у пошуку відповідних людей. Крім того, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що не бачить себе головою Міністерства закордонних справ України після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

      Напередодні в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський вперше представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року. Всього у команду Зеленського входять 20 людей, хто вони та за що відповідають – читайте у нашому матеріалі.

      Що відомо про Айварас Абромавичуса? Працював у банках та інвестиційних компаніях у Швеції та Росії.

      В Україні живе і працює з 2008 року. У грудні 2014 отримав українське громадянство від президента Порошенка разом з посадою міністра економічного розвитку та торгівлі в уряді Арсенія Яценюка. Але у лютому 2016 року заявив, що йому не дають проводити реформи. А у квітні пішов з посади міністра – уряд Яценюка тоді змінив кабінет Гройсмана.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Айварас Абромавичус
      Джерело: 24 канал
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